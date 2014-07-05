Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка

В Чечне обвинили Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей Следственного комитета и правоохранительных органов страны из-за расследовании в отношении местного подростка Муслима Мурдиева. Соответствующее заявление опубликовано в материале регионального издания "Грозный-информ".

Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым, сидят не на своих местах. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что в отношении Муслима Мурдиева на территории Москвы возбуждено уголовное дело по четырем криминальным эпизодам. Несовершеннолетний гражданин обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. В течение семи месяцев подросток остается под домашним арестом. Вместе с ним фигурантами расследования указаны еще четыре человека. Сам мальчик говорил о том, что заступался за друга, на которого напал провокатор драки, заснятой на камеру гаджета. Эта запись и послужила поводом для начала уголовного дела.

Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат".

Фото и видео: Telegram / BAZA