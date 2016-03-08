Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат"

Рамзан Кадыров разместил в ТГ-канале интервью с "Аидом".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале опубликовал интервью с командиром одного из подразделений отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", который вернулся в зону специальной военной операции после своего десятого ранения. Журналист задал бойцу вопрос о том, заставляет его вновь и вновь брать в руки оружие, а также подвергать здоровье и жизнь опасности.

Я давал присягу, клялся родине в верности, поэтому как командир показываю пример своим ребятам, что надо быть, если ты встал на путь войны, надо по пути войны идти до конца. Поэтому ранение - это не помеха, если ты можешь в руках держать оружие, зачем тебе эвакуация? Мы же не бегаем от войны, наоборот. речь "Аида"

Эксперт уточнил, что командиру необходимо личным примером подбадривать своих бойцов, ведя их в сражения. По мнению "Аида", руководителям нельзя отлеживаться и отсиживаться, пока остальные противостоят врагу. Однако командир не считает легендарными на себя, ни свое подразделение, однако такой статус "Аид" признает за спецназом "Ахмат". Герой интервью добавил, что его бойцы просто соответствуют коллегам и тому уровню, которого от них ожидают. В том случае, если военнослужащих обсуждают либералы и зарубежные СМИ, то это означает, что бойцы все делают правильно и находятся на верном пути. Глава Чечни в описании к видеоролику отмечает, что именно таким и должен быть "настоящий командир и воин".

Вместо того чтобы отправиться на длительное лечение и последующую реабилитацию, "Аид" выбрал другой путь - более сложный, но благородный. Это достойно уважения. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95