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Кадыров сообщил о взятии спецназом "Ахмат" и милицией ЛНР завода Knauf в Соледаре

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Глава Чечни рассказал о зачистке территории ДНР от местных бандеровцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре, расположенном на территории Донецкой народной республики. Производство перешло под контроль союзных войск в регионе. Об этом российский чиновник написал в собственном Telegram-канале, сопроводив пост видео с бойцом, который говорит о том, что в скором времени вся территория ДНР окажется под контролем ВС РФ и Народной милиции ДНР.

Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров уточнил, что в рамках специальной военной операции на Украине чеченский "спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской народной республики успешно зачищает территории, находящиеся в своей зоне ответственности от "бандеровской нечисти". 

Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных.

Фото и видео:

Теги: knauf, донбасс, лнр, рамзан кадыров, соледар, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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