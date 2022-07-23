Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для чеченских военных. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Новые транспортные средства были собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Кадыров назвал "Ахмат-мобиль" добротной, мощной и надежной техникой.
Это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Ранее Кадыров рассказал про боевой клич отступающих бойцов ВСУ.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
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