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Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

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Новые транспортные средства были собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для чеченских военных. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Новые транспортные средства были собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Кадыров назвал "Ахмат-мобиль" добротной, мощной и надежной техникой.

Это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров рассказал про боевой клич отступающих бойцов ВСУ.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: ахмат-мобль, глава чечни, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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