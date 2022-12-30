Глава Чечни призвал не затрагивать чувства чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами. СМИ во время прямой линии напомнили спикеру о том, что ранее на брифинге в МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что по дипломатическим каналам от Ватикана было получено письмо с извинениями за инцидент. Москва считает эту ситуацию исчерпаной.

Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что понтифик католической церкви в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил о том, что наибольшую жестокость при проведении специальной военной операции на Украине проявляют солдаты, воспитанные "вне русской традиции". В качестве примера Франциск привел бурятов и чеченцев. Министр по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Святого престола, ни урегулированию конфликта в регионе.

Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU