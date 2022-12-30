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Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине

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Чиновник анонсировал следующий этап отдельной операции республики на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине, проводимой в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Он пояснил, что первый этап миссии в регионе конфликта был завершен.

Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что в конце октября 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что во время СВО на Украине силы чеченских боевых батальонов, а также бойцы спецназа "Ахмат", находящиеся под командованием Апты Алаудинова, провели  отдельную операцию под названием "Возмездие". Эти мероприятия позволили военным по Николаево-Криворожскому направлению ликвидировать 657 украинских солдат. Еще 300 солдат противника получили ранения.

Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента РФ.

Фото и  видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU

Теги: возмездие, рамзан кадыров, сво, чечня
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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