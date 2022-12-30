Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине

Чиновник анонсировал следующий этап отдельной операции республики на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине, проводимой в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Он пояснил, что первый этап миссии в регионе конфликта был завершен.

Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что в конце октября 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что во время СВО на Украине силы чеченских боевых батальонов, а также бойцы спецназа "Ахмат", находящиеся под командованием Апты Алаудинова, провели отдельную операцию под названием "Возмездие". Эти мероприятия позволили военным по Николаево-Криворожскому направлению ликвидировать 657 украинских солдат. Еще 300 солдат противника получили ранения.

Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU