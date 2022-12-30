Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента РФ

Глава Чечни не хочет пользоваться своим правом на выдвижение кандидатуры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост российского президента. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами. Чиновник отметил, что при этом, он обладает правом гражданина страны чтобы выдвигать свою кандидатуру на этот должностной пост в Кремле. Таким образом спикер ответил на вопрос, поступивший по прямой линии от местных жителей и СМИ.

Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями.

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