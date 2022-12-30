Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост российского президента. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами. Чиновник отметил, что при этом, он обладает правом гражданина страны чтобы выдвигать свою кандидатуру на этот должностной пост в Кремле. Таким образом спикер ответил на вопрос, поступивший по прямой линии от местных жителей и СМИ.
Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями.
Фото и видео: Telegram / На видео видно
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