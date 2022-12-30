Глава Чечни оценил действия тех чеченцев, которые сражаются за киевский режим.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями. Российский чиновник предложил этим людям выяснить правоту на поле боя. Соответствующее заявление российский чиновник сделал перед журналистами в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что на территории соседнего государства есть блогеры, которые пользуются автоматами, и которые начали говорить то, что не нужно было. Чеченский лидер назвал этих солдат болтунами, а не воинами, так как в противном случае мужчины не сбежали бы за пределы страны и не оставили бы "умирать братьев".

Если они воины, если они вышли на путь, который им нужен, то они должны за это бороться. Мы всегда предлагали им место встречи… Но они что-то нигде не встретили нас. знаю, что у них ничего нет. Сейчас украинские депутаты их заставляют…отстаивать свои интересы. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU