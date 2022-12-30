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Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями

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Глава Чечни оценил действия тех чеченцев, которые сражаются за киевский режим.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями. Российский чиновник предложил этим людям выяснить правоту на поле боя. Соответствующее заявление российский чиновник сделал перед журналистами в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что на территории соседнего государства есть блогеры, которые пользуются автоматами, и которые начали говорить то, что не нужно было. Чеченский лидер назвал этих солдат болтунами, а не воинами, так как в противном случае мужчины не сбежали бы за пределы страны и не оставили бы "умирать братьев".

Если они воины, если они вышли на путь, который им нужен, то они должны за это бороться. Мы всегда предлагали им место встречи… Но они что-то нигде не встретили нас.  знаю, что у них ничего нет. Сейчас украинские депутаты их заставляют…отстаивать свои интересы.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно.

Фото и  видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU

Теги: рамзан кадыров, сво, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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