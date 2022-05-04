Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине

Глава Чечни рассказал о том, что следует остановить "беспредел".

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап специальной военной операции на всей Украине. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в рамках видеообращения, опубликованного в его собственном аккаунте в Telegram. Эксперт считает необходимым провести мероприятия не только на территории Луганской и Донецкой народных республик, но также и по всей территории соседнего государства. Кадыров добавил, что такие действия помогут остановить распространение беспорядков.

Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию…по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник заметил, что Запад продает вооружение местному населению на Украине. Эту ситуацию Рамзан Кадыров считает мировым хаосом и беспределом. В Чечне призвали поставить точку в данной проблеме.

Кадыров показал, как выглядит освобожденное от националистов Рубежное.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95