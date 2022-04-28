Кадыров показал, как выглядит освобожденное от националистов Рубежное

Глава Чечни опубликовал видео с места, которое бросили отступавшие члены нацбатов.

Рамзан Кадыров показал, как выглядит освобожденное от украинских националистов Рубежное. Ролик российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Запись сделана помощником главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудиновым. Военный отметил, что бывший украинский город превратился сейчас в руины из-за работы ВСУ и местных националистов. По словам очевидца, в каждом дворе боевики выкапывали для себя окопы и блиндажи. В них располагались огневые точки. В некоторых из них, на территориях жилых домов, остались тела ликвидированных неонацистов

Проблема сейчас в трупах, которые надо срочно захоронить, потому что дышать в нижней части города уже невозможно. Сейчас нужно заниматься уборкой того, что когда-то называлось бойцами армии Украины. Апты Алаудинов, силовик из Чечни

Напомним, что Рубежное полностью перешло под контроль российских войск. Последняя группа украинских националистов бросила укрепленные позиции. Сейчас ведется проверка жилых зданий и подвалов.

Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат".

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95