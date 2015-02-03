Глава Чечни рассказал о сражении СОБРа против снайнпера националистов из Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат". В собственном Telegram-аккаунте российский чиновник продемонстрировал подписчикам оперативные мероприятия по зачистке территории Донбасса и украинских городов от местных националистов и бандеровцев. "Ахмату" помогают в выполнении миссии силовые структуры Донецкой и Луганской народных республик.

На кадрах видно как бойцы стреляют в противника. При этом они пытаются предостеречь друг друга от снайперских пуль. В ролике демонстрируется ликвидированных в результате сражения украинский боевик.

"Ахмат" успешно выполняет работу по зачистке территории Донбасса и Украины от бандеровцев… Бойцы СОБР "Ахмат" встретили сильное огневое сопротивление бандитов, сопровождающееся работой вражеских снайперов. пост Рамзана Кадырова

Чиновник считает, что силам СОБРА сложно действовать под "шквальным огнём неприятеля", а также в "прицеле затаившегося стрелка", но при этом российские бойцы смогли вычислить снайперскую позицию, после чего сокрушительным огнём подавили её.

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95