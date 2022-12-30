Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в СВО

Глава Чечни выступил с призывом к мусульманам разных стран.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в специальной военной операции. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе прямой линии с журналистами и местными жителями, которая проводится ежегодно. Эксперт отметил, что обращается к братьям-мусульманам из арабских государств. Он отметил, что в настоящее время у представителей ислама всех стран мира есть возможность по защите своих духовных ценностей.

Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ, должен подняться, где бы он ни был, должен встать с нами в ряд… И если захочет приехать, то мы примем у себя на СВО. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни подчеркнул, что на СВО Вооруженные силы России сражаются против фашизма, нацизма, сатанизма, которые присутствуют на территории Украины.

Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU