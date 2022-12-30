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Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии

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Глава Чечни выполнил данное ранее обещание доказать свою физическую форму.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии с местными жителями и журналистами. Ранее российский чиновник заверил аудиторию в том, что совершенно здоров в физическом и психологическом плане. Соответствующий вопрос спикеру задала одна из участниц мероприятия. Кадыров пояснил, что ежедневно проводит тренировки для поддержания себя в хорошей форме. По завершению пресс-конференции чиновник вышел в центр зала и начал упражнение на полу.

Ахмат сила!

Рамзан Кадыров после отжиманий

Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: рамзан кадыров, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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