Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном

Глава Чечни ответил на вопрос о будущем президента Украины "после бункера".

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил судить украинского президента Владимира Зеленского в Грозномю Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе регулярной прямой линии, которую российский чиновник проводит ежегодно. Специалист пояснил, что это может произойти после завершения проведения специальной военной операции, как только "восторжествует справедливость". В рамках мероприятия бойцы СВО хотели узнать о том, где стоит судить за военные преступления украинского лидера, когда военные "вытащат его из бункера".

Я считаю,... Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать... Мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех".

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU

