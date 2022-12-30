Глава Чечни рассказал о том, что Минобороны РФ лучше знает, что делать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех" с украинской стороной в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе ежегодной прямой линии с жителями и СМИ. Он пояснил, что такой обмен "проводить нельзя". Специалист не стал пояснять, почему считает неправильным такой обмен.

Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, которые занимаются знают, что лучше. Но всех на всех – этого не должно быть. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что российские Вооруженные силы с утра 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей защиту граждан, которые восемь лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима.

Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU