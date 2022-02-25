Кадыров: порядка 70 тыс. силовиков из Чечни готовы добровольно сражаться на Украине

В Чечне силовики готовы идти добровольцами на защиту РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что порядка 70 тысяч местных силовиков готовы добровольно сражаться на Украине. Об этом чиновник сообщил журналистам в Грозном. При этом глава региона добавил, что никаких официальных решений о переброске сил принято не было. Сегодня на встрече Кадырова с сотрудниками силовых структур присутствовало около 12 тысяч граждан РФ.

Мы еще раз собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем полностью решение верховного главнокомандующего и мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовы и будем готовиться всегда. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава республики полагает, что уже сейчас чеченские добровольцы готовы выехать на любую специальную операцию на любой местности для того, чтобы обезопасить Россию. Однако на данный момент они выполняют задачи, поставленные перед ними Владимиром Путиным на своих объектах.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

