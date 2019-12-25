Президент Турции: помощь НАТО Украине должна была быть решительнее

Реджеп Эрдоган надеется на конкретные решения по завершению саммита НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что помощь НАТО Украине должна была быть решительнее. Таким мнением глава государства поделился с журналистами местного телеканала NTV во время своего рабочего визита в Стамбул. По мнению политика, Североатлантический военный альянс не проявил должной поддержки.

Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер страны считает, что в настоящее время одними советами на ситуацию не повлиять. Сейчас Анкара общается с иностранными партнерами и спрашивает у них, что именно Европа сделала, делает или будет предпринимать кроме "пустых советов" Киеву и Москве. Эрдоган рассчитывает, что по результатам сегодняшнего саммита НАТО в Брюсселе стороны примут конкретные меры по урегулированию конфликта.

Эрдоган осудил решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

Фото: YouTube / TV100