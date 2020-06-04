Эрдоган осудил решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР

Он заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо и призвал стороны соблюдать здравый смысл.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия своего российского коллеги Владимира Путина. Он заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо и призвал стороны соблюдать здравый смысл. Слова турецкого лидера приводит агентство "Анадолу".

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совбеза выступил с обращением к гражданам РФ. Он заявил, что считает необходимым принять решение о незамедлительном признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению Путина, мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. Он напомнил россиянам о том, что ежедневно там убивают мирных людей. Блокады не прекращаются. Ситуация находится в критическом состоянии.

Ранее мы сообщили, что Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией.

Фото: kremlin.ru