Глава Чечни разместил в ТГ-канале видео с войсками и техникой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео направляющейся на Украину российской техники и сил. Ролик размещен в его собственном Telegram-канале. Там же представлены видео с местными военнослужащими. Чиновник не стал указывать подробности о том, где именно находится личный состав, а также принимает ли он участие в специальной военной операции на территории соседней страны.

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Рамзан Кадыров также репостнул к себе в ТГ-канал публикацию министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Тот опубликовал ролик с полком имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Ее он назвал "тяжелой артиллерией".

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95