Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео направляющейся на Украину российской техники и сил. Ролик размещен в его собственном Telegram-канале. Там же представлены видео с местными военнослужащими. Чиновник не стал указывать подробности о том, где именно находится личный состав, а также принимает ли он участие в специальной военной операции на территории соседней страны.
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подпись к одному из видео
Рамзан Кадыров также репостнул к себе в ТГ-канал публикацию министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Тот опубликовал ролик с полком имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Ее он назвал "тяжелой артиллерией".
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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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