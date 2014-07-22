Глава Чечни заявил о сражении ВС РФ за завод, на котором находились силы нацбатов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боев на заводе "Азовсталь", расположенного на территории украинского города Мариуполь. Ролик с пояснениями появился в личном аккаунте российского чиновника в Telegram-канале. Глава республики напомнил подписчикам о том, как командир батальона Иса Таймасханов предлагал представителям местных национальных батальонов статься Вооруженными силам России.

Так как они не проявили сообразительности и не сложили оружие, в ход пошли старые добрые безотказные гранаты. Горячий пыл "азовцев" сразу подостыл. Они вдруг перестали орать кричалки и забились в дальние углы. Рамзан Кадыров, глава Чечни

В пресс-службе администрации Чеченской Республики уточнили прессе, что показанные кадры были сняты военными за заводе "Азовсталь".

Кадыров пригрозил Украине тактическим ядерным оружием.

Фото и видео: Telegram /Kadyrov_95