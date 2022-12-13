Кадыров: Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков

Военные готовятся к реальному уничтожению Leopard и Abrams на СВО.

Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции на Украине отрепетировали уничтожение западных танков. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Российский чиновник отметил, что мероприятия по "ликвидации" тяжелой техники Leopard и Abrams немецкого и американского производства прошла успешно. Он пояснил, что бесстрашные воины смогли набить руку перед реальной боевой задачей.

В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хвалёных "Леопардов" и "Абрамсов" пост Рамзана Кадырова

.Помощник Главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов добавил, что солдаты смогли поразить в районе населенного пункта Веселое (в Донецкой народной республике) МТ-ЛБ иностранного производства.

Пленный солдат ВСУ Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95