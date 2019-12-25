К выходу готовится издание редкой записи живого выступления группы "Зоопарк"

К выходу готовится издание редкой записи живого выступления рок-группы "Зоопарк". Как рассказал в интервью Piter.tv журналист Александр Кушнир, находку он сделал во время работы над книгой о Майке Науменко. В разговоре с нами Кушнир рассказал о влиянии фильма "Лето" Кирилла Серебренникова на восприятие образа музыканта, процессе подготовки книги, особенностях распространения издания в период коронавируса и многом другом.

На меня свалилась раритетная запись – концерт группы "Зоопарк" на презентации фильма "АССА" – весна 1988 года, ДК МЭЛЗ. Я увидел, что они там чудо как хороши, запись пристойная, "золотой" состав группы, чувствуется драйв, "рок-н-ролльный воздух опохмела", реплики между песнями хорошие, три выхода на бис.

Меня очень тронула эта запись, я позвонил своим приятелям в музыкальном издательстве "Выход", которые издают сейчас наследие Майка. Я тогда сделал несколько десятков звонков, благодаря чему работа над реставрацией этой пластинки уже практически закончена. Очень радостно, что туда будет вложена еще и DVD-запись концерта "Зоопарка" в те же дни в ДК Московского Авиационного института. Это такой мостик на расстоянии 30 лет.

У меня было ощущение, что все уже издано, но оказалось, что еще нет. Сейчас, если повезет, то к 27 августа, ко дню памяти Майка, мы постараемся сделать открытую презентацию в Московском доме книги. Будет интересно, я обещаю.

– рассказал журналист.