В России появятся еще четыре военные научные роты. Одна из них будет создана благодаря личному поручению президента России. Уже известно название одного их них - технополис Эра. Часть будет располагаться в Анапе. От Петербурга туда будут направлены призывники. Их количество сейчас уточняется. Точные фамилии будут известны через две недели. Пока что специалисты отмечают, что конкуренция составляет десять человек на одно вакантное место.
В настоящее время их число равно 12. Там проходят службу около трехсот человек. Еще 379 призывников находятся в спортивных ротах.
Напомним, что сегодня начальник организационно-мобильного управления штаба ЗВО Сергей Рюмшин рассказал об итогах осеннего призыва военнослужащих, а также планах военных комиссариатов региона на весну.
Видео: Piter.tv
К весеннему военному призыву в России откроется четыре новых научных роты
В Анапе откроется инновационный военный технополис Эра, куда отправят служить весенних призывников со всей страны.
В России появятся еще четыре военные научные роты. Одна из них будет создана благодаря личному поручению президента России. Уже известно название одного их них - технополис Эра. Часть будет располагаться в Анапе. От Петербурга туда будут направлены призывники. Их количество сейчас уточняется. Точные фамилии будут известны через две недели. Пока что специалисты отмечают, что конкуренция составляет десять человек на одно вакантное место.