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К весеннему военному призыву в России откроется четыре новых научных роты

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В Анапе откроется инновационный военный технополис Эра, куда отправят служить весенних призывников со всей страны.

В России появятся еще четыре военные научные роты. Одна из них будет создана благодаря личному поручению президента России. Уже известно название одного их них - технополис Эра. Часть будет располагаться в Анапе. От Петербурга туда будут направлены призывники. Их количество сейчас уточняется. Точные фамилии будут известны через две недели. Пока что специалисты отмечают, что конкуренция составляет десять человек на одно вакантное место. 
 
В настоящее время их число равно 12. Там проходят службу около трехсот человек. Еще 379 призывников находятся в спортивных ротах.
 
Напомним, что сегодня начальник организационно-мобильного управления штаба ЗВО Сергей Рюмшин рассказал об итогах осеннего призыва военнослужащих, а также планах военных комиссариатов региона на весну
 
Видео: Piter.tv

Теги: анапа , весна , военный призыв , научная рота
Категории: Новости СПб Картина дня

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