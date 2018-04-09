К весеннему военному призыву в России откроется четыре новых научных роты

В Анапе откроется инновационный военный технополис Эра, куда отправят служить весенних призывников со всей страны.

В России появятся еще четыре военные научные роты. Одна из них будет создана благодаря личному поручению президента России. Уже известно название одного их них - технополис Эра. Часть будет располагаться в Анапе. От Петербурга туда будут направлены призывники. Их количество сейчас уточняется. Точные фамилии будут известны через две недели. Пока что специалисты отмечают, что конкуренция составляет десять человек на одно вакантное место.



В настоящее время их число равно 12. Там проходят службу около трехсот человек. Еще 379 призывников находятся в спортивных ротах.



Напомним, что сегодня начальник организационно-мобильного управления штаба ЗВО Сергей Рюмшин рассказал об итогах осеннего призыва военнослужащих, а также планах военных комиссариатов региона на весну.



Видео: Piter.tv