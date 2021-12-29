К поискам утонувшей в реке Оредеж женщины подключатся водолазы из Москвы

Трагедия произошла 19 января на глазах мужа и детей.

Специалисты из Москвы вызвались помочь петербургским коллегам в поисках женщины, которая утонула в реке Оредеж во время крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба водолазной группы "ДобротворецЪ" в соцсети "ВКонтакте".

Водолазы из Москвы, умеющие работать с камерами и мотобурами, присоединяться к специалистам ВОСВОД в ближайшее время. Обследовать акваторию собираются при помощи аппарата RovBuilder, который позволяет получить точную визуальную информацию с возможностью видеозаписи для дальнейших обследований.

Трагедия произошла 19 января. Женщина прыгнула "солдатиком" в самодельную прорубь на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района Ленобласти. Ее сразу же унесло сильным течением под лед. Свидетелями случившегося стали дети погибшей и ее муж. Тело женщины до сих пор не нашли, поиски продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Видео: ВКонтакте / Водолазная группа "ДобротворецЪ"