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К поискам утонувшей в реке Оредеж женщины подключатся водолазы из Москвы

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Трагедия произошла 19 января на глазах мужа и детей.

Специалисты из Москвы вызвались помочь петербургским коллегам в поисках женщины, которая утонула в реке Оредеж во время крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба водолазной группы "ДобротворецЪ" в соцсети "ВКонтакте".

Водолазы из Москвы, умеющие работать с камерами и мотобурами, присоединяться к специалистам ВОСВОД в ближайшее время. Обследовать акваторию собираются при помощи аппарата RovBuilder, который позволяет получить точную визуальную информацию с возможностью видеозаписи для дальнейших обследований.

Трагедия произошла 19 января. Женщина прыгнула "солдатиком" в самодельную прорубь на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района Ленобласти. Ее сразу же унесло сильным течением под лед. Свидетелями случившегося стали дети погибшей и ее муж. Тело женщины до сих пор не нашли, поиски продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Видео: ВКонтакте / Водолазная группа "ДобротворецЪ"

Теги: водолазы, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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