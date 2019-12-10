К концу XXI века мировой океан может потерять 4% кислорода

Причиной тому – загрязнение и глобальное потепление.

Эксперты Международного союза охраны природы и природных ресурсов опубликовали данные о снижении содержания кислорода в океанах. В исследовании принимали участие специалисты 17 стран. Об этом сообщило ТАСС.

Эксперты пришли к выводу, что с середины XX века и по сегодняшний день в водах океана содержание кислорода уменьшилось на 1-2%. По прогнозам, к 2100 году содержание кислорода уменьшится ещё на 1-2%. При этом, газ уходит из верхнего слоя, где находится больше всего живых организмов.

Причиной тому – загрязнение и глобальное потепление. Люди сливают в воду нечистоты, пищевые отходы, удобрения. От этого размножаются водоросли, которые потребляют много кислорода. Из-за снижения газа в воде могут погибнуть многие морские млекопитающие и рыбы (тунец, акула, марлин). А изменение биобаланса непременно отразится и на людях, отметили эксперты.

Экоактивист провел одиночный пикет на Почтамтской.