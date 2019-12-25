К Google подали иск на $5 млрд за сбор данных пользователей

Данные собираются даже при использовании режима инкогнито.

Американцы подали коллективный иск в федеральный суд Калифорнии против корпорации Google. Компанию обвиняют в незаконном сборе личных данных. Если суд признает корпорацию виновной, то ей придётся заплатить за каждого пользователя штраф в размере $5000.

Пользователи жалуются, что корпорация собирает данные о них с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, приложений и даже во время просмотра сайтов в режиме инкогнито.

Однако пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда отметила, что при использовании анонимного режима всегда выводится предупреждение о возможном сборе сайтами информации.

Из Google Play пропало приложение, удаляющее китайские программы.

Фото: pixabay