Из Google Play пропало приложение, удаляющее китайские программы

Оно нарушало правила, запрещающие удалять или деактивировать приложения других разработчиков без ведома и согласия пользователя устройства.

Компания Google удалила из своего магазина приложение Remove China App, которое находило и удаляло со смартфона разработанные в Китае программы. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Приложение Remove China App разработано индийской компанией OneTouch AppLabs и является одним из самых популярных в Индии. С конца мая жители этой страны загрузили его более 5 млн раз. Такой интерес среди индийской аудитории объясняется ростом антикитайских настроений на фоне обострения территориального спора между странами.

Несмотря на популярность и частоту скачиваний, приложение пропало из Google Play Store. В компании заявили, что Remove China App нарушало правила, удаляя или деактивируя приложения других разработчиков без ведома и согласия пользователя.

Между Китаем и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти о 60 тысячах квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая границу, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах. Обострение конфликта произошло в мае этого года, когда китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

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