Instagram запустил в РФ новую функцию

Она связана с поддержкой малого бизнеса.

Instagram запускает в России стикер для сторис и специальную кнопку в аккаунтах, которые позволят пользователям заказывать еду. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сторис можно добавить стикер "Закажи еду от". Стикер появится в приложении после его обновления. Также аналогичная кнопка появится в аккаунтах ресторанов или бизнеса, при нажатии на неё пользователи будут перенаправлены на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ. Также сторис с данными стикерами можно посылать знакомым.

Новые функции являются частью инициатив Instagram по поддержке малого бизнеса.

Бизнес не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора.

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