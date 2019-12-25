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Instagram запустил в РФ новую функцию
Сегодня, 14:05
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nastya960

Instagram запустил в РФ новую функцию

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Она связана с поддержкой малого бизнеса.

Instagram запускает в России стикер для сторис и специальную кнопку в аккаунтах, которые позволят пользователям заказывать еду. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сторис можно добавить стикер "Закажи еду от". Стикер появится в приложении после его обновления. Также аналогичная кнопка появится в аккаунтах ресторанов или бизнеса, при нажатии на неё пользователи будут перенаправлены на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ. Также сторис с данными стикерами можно посылать знакомым.

Новые функции являются частью инициатив Instagram по поддержке малого бизнеса.

Бизнес не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: pixabay

Теги: instagram, стикер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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