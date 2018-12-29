КРТИ Петербурга не исполнил бюджет на 9,9 миллиарда рублей из-за "Метростроя"

Еще одной причиной стал чемпионат мира по футболу.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не смог исполнить бюджет за прошлый год из-за "Метростроя". Об этом на городском заседании правительства рассказал глава ведомства Сергей Харлашкин.

Ситуация с "Метростроем" стала основной причиной неисполнения бюджета. Причем эта проблема накапливалась ни один год и "выстрелила" в текущем году. Еще одной причиной стала приостановка работ во время чемпионата мира по футболу. Общая сумма неисполнения составила 9,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее Смольный решил расторгнуть три контракта с "Метростроем".

Фото: Piter.TV