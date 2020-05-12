КХЛ поблагодарила врачей и медработников за их борьбу с коронавирусом

Флешмоб также поддержали хоккеисты СКА и главный тренер армейцев Алексей Кудашов.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала в социальных сетях видео, посвященное всем врачам и медработникам.

На видео хоккеисты, тренеры и руководство КХЛ произносят слова благодарности всем, кто принимает участие в борьбе с эпидемией коронавируса. Флешмоб также поддержали игроки СКА, главный тренер петербургских армейцев Алексей Кудашов, представители МХЛ (Молодежная хоккейная лига) и ЖХЛ (Женская хоккейная лига).

Этот ролик, записанный хоккеистами и тренерами, - наше общее "спасибо" всем медработникам, выражение признательности за их труд. Мы восхищаемся и гордимся вами. Пресс-служба КХЛ

Напомним, 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что КХЛ не будет определять победителя Кубка Гагарина.

Видео: YouTube / КХЛ