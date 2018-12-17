КГИОП Петербурга согласовал облик станции метро "Чернышевская"

Напомним, что в рамках реконструкции на "Чернышевской" меняют эскалаторы, внешний облик здания, облицовку фасадов, заполнение дверных и витринных проемов.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга согласовал внешний облик станции метро "Чернышевская" после реконструкции. Об этом пишет "Петербургский дневник" 27 ноября.

Напомним, что в рамках реконструкции на "Чернышевской" меняют эскалаторы, внешний облик здания, облицовку фасадов, заполнение дверных и витринных проемов. На станции уже выполнили устройство фундаментов под новые эскалаторы в камере, которая соединяет наклонный ход с центральным залом и платформами. Кроме того, завершены работы по сооружению внутренних бетонных конструкций, установке опор и направляющих для размещения эскалаторов.

"Чернышевскую" закрыли на реконструкцию в октябре 2022-го. Работы планируют завершить к маю следующего года.

Отметим, что станция открылась для петербуржцев и гостей города в 1958 году, и за все время на ней ни разу не проводили капитальный ремонт. Лишь в 2004-м на "Чернышевской" заменили кафельную плитку на стенах и в 2017 году установили дополнительные источники освещения. Однако причина реконструкции в пропускной способности станции. Планируется, что обновленная "Чернышевская" сможет принимать на входе до 16 тыс. человек и около 13 тыс. пассажиров на выходе.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)