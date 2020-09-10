Хуситы направили на столицу Саудовской Аравии беспилотники со взрывчаткой.

Йеменские мятежники заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду. Об этом в интервью местным журналистам сообщил представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира". Чиновник отметил, что движение нанесло серию ударов по столице Саудовской Аравии.

ВВС силы беспилотных и ракетных сил провели совместную операцию с использованием баллистической ракеты, четырех дронов типа "Самад" и трех других беспилотников по поражению важной цели Яхья Сариа, представитель хуситов

Напомним, что утром 10 сентября арабская коалиция заявила о перехвате выпущенного с территории Йемена беспилотника со взрывчаткой. Дрон направлялся на южные районы Саудовской Аравии. Официальные источники на данный момент не подтвердили атаку йеменского движения по Эр-Рияду.

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Видео: YT / فرانس 24 / FRANCE 24 Arabic

