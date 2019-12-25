Перемирие продлится минимум две недели.

Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на выступление официального представителя АК, полковника Турки аль-Малики. Чиновник сделал заявление во время интервью для телеканала Al Arabia.

Напомним, что во главе Арабской коалиции находится Саудовская Аравия. Страны ведут борьбу против повстанцев-хуситов на территории Йемена. Однако Эр-Рияд решил временно приостановить наступление. Перемирие будет длиться с 12 часов 9 апреля по местному времени, которое совпадает с московским. Сторона отказалась от вооруженных конфликтов на две недели. В коалиции не исключили возможность продления заключенного соглашения. В АК надеются, что хуситы предпримут аналогичные действия.

Аль-Малика добавил, что приостановка операции позволит Арабской коалиции подготовить встречу специального представителя ООН Мартина Гриффитса с правительством Йемена и хуситами.

Семь стран лишились права голоса в ООН.