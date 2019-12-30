Семь стран лишились права голоса в ООН

Решение организации регламентирует статья 19 Устава ООН.

Генеральная ассамблея ООН лишила права голоса семь стран участниц. Об этом сообщили на сайте всемирной организации.

Возможности голосовать лишили Венесуэлу, Гамбию, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканскую Республику. Решение ООН связано с наличием у этих стран задолженности по уплате денежных взносов в организацию.

Это закреплено статьей 19 Устава ООН. Согласно ней член организации лишается права голоса, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Отмечается, что право голоса могут вернуть, если страна признает, что просрочка произошла по не зависящим от него обстоятельствам.

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