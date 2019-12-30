Семь стран лишились права голоса в ООН

Генеральная ассамблея ООН лишила права голоса семь стран участниц. Об этом сообщили на сайте всемирной организации.
Возможности голосовать лишили Венесуэлу, Гамбию, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканскую Республику. Решение ООН связано с наличием у этих стран задолженности по уплате денежных взносов в организацию.
Это закреплено статьей 19 Устава ООН. Согласно ней член организации лишается права голоса, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Отмечается, что право голоса могут вернуть, если страна признает, что просрочка произошла по не зависящим от него обстоятельствам.
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