Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Боевики направили на Абху дроны со взрывчаткой.

Йеменские хуситы заявили об атаке на международный аэропорт в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в аккаунтах представителей движения. Боевики совершили обстрел района расположения аэропорта Абха около одноименного полумиллионного города на юго-западе страны. Для атаки на объект они использовали беспилотники, в которых находились взрывные устройства.

На данный момент Эр-Рияд официально не прокомментировал инцидент. Также нет сведений о возможном нанесенном воздушной гавани ущербе.

Напомним, что ранее командование коалицией. которая противостоит хуситам, заявила о перехвате дрона-камикадзе. Чиновники рассказали, что вооруженные формирования предприняли попытку атаковать позиции войск. После этого хуситы заявили, что они составили список первоочередных целей на территории Саудовской Аравии, по которым в ближайшее время будут совершены атаки. Абха входил в данный перечень.

Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса.