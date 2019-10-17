Атака была направлена на город Янбу.

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии. Об этом сообщило местное агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию. В полиции заявили, что подобная ситуация является варварской атакой.

ПВО СА перехватили несколько воздушных объектов. Их запустили противники их правящей на севере Йемена организации. Журналистам удалось заснять на видео летящие ракеты около города Янбу. Этот населенный пункт расположен в 900 км от границы СА с Йеменом. Он известен своим крупным нефтеналивным портом.

Ранее семь стран лишились права голоса в ООН.

Фото и видео: YouTube/سعودي AJ