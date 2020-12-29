Йеменские хуситы нанесли удар по столице Саудовской Аравии

ПВО смогло перехватить ракеты только непосредственно над городом.

Йеменские хуситы вновь нанесли удар по столице Саудовской Аравии. Об этом сообщили местные СМИ. На запись попали несколько секунд полета баллистической ракеты в районе Эр-Рияда. Военные аналитики удивлены, что комплексы ПВО "Патриот" позволили боеголовкам около 900 километров пролететь, не встречая препятствий. Ракеты были перехвачены непосредственно в воздушном пространстве над городом.

Авторы "Авиа.про" уточнили, ракетам повстанцев из Йемена удалось пролететь мимо шести комплексов ПВО и ПРО, развернутыми американцами в регионе, незамеченными. Специалисты полагают, что отсутствие реакции на такие мощные боезаряда могло привести к полному разрушению столицы Саудовской аравии.

Также опубликовано видео, на котором видна ликвидация двух ракет над Эр-Риядом. Одновременно с этим слышен мощный взрыв, который напугал местное население. Напомним, что ранее хуситы говорили о том, что не планируют атаковать гражданских, а будут ликвидировать исключительно военные объекты стороны противника.

Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами.

Видео: Youtube/Breakingology, Tanveer Khan