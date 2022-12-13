Йеллен не считает, что не покрываемые доходами расходы являются причиной инфляции в США

Глава Минфина США оценила проблемы экономической системы страны.

Американская глава министерства по финансам Джанет Йеллен не считает, что не покрываемые государством доходами расходы не являются основной причиной инфляции в США. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления в профильном финансовом комитете Конгресса страны. Таким образом эксперт ответила на вопрос от законодателя, представителя Республиканской партии от штата Виксонсин Рона Джонсона. Он уточнил у гостьи КОнгресса о том, действтительно ли превышающие доходы колоссальные бюджетные расходы", а также высокие цены на энергоносители и перебои в цепочках поставок являются основными причинами инфляции в США.

Я не считаю, что расходы на дефицит являются одной из главных причин инфляции. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Глава Минфина США рассказала о том, что для высокой инфляций в США очень много причин. Министр также назвала рост цен на товары не "проблемой номер один" для экономической системы, так как преимущество отдается решению вопроса с государственным долгом и дефицитом бюджетных средств.

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Фото и видео: YouTube / CBS News