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Йеллен назвала зависимость от Тайваня в полупроводниках риском для нацбезопасности США
Сегодня, 11:30
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Йеллен назвала зависимость от Тайваня в полупроводниках риском для нацбезопасности США

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Минфин США призвал снижать зависимость от Китая в сфере технологий.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен назвала зависимость от Тайваня в полупроводниках риском для национальной безопасности США. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне, организованного изданием The Atlantic. Она призвала власти страны не быть чрезмерно зависимыми в технологическом плане от государств, с которыми фиксируется геополитическая напряженность.

В случае с Китаем есть <...> компоненты для солнечных панелей, электрических батарей, в вопросе которых мы действительно слишком зависим. Я полагаю, что для нас было бы лучше иметь больше производства в США.

Джанет Йеллен, глава Минфина США

Глава Минфина США напомнила журналистам о том, что Тайвань является "единственным источником самых передовых полупроводников". При этом Белому дому следует не только добиваться независимости в вопросе изготовления продукции, но также и задуматься о сохранении преимущества торговли в мировой экономической системе.

Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими.

Фото и видео: YouTube / The Atlantic
 

Теги: джанет йеллен, китай, минфин, национальная безопасность, полупроводники, тайвань, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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