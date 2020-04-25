Йеллен назвала зависимость от Тайваня в полупроводниках риском для нацбезопасности США

Минфин США призвал снижать зависимость от Китая в сфере технологий.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен назвала зависимость от Тайваня в полупроводниках риском для национальной безопасности США. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне, организованного изданием The Atlantic. Она призвала власти страны не быть чрезмерно зависимыми в технологическом плане от государств, с которыми фиксируется геополитическая напряженность.

В случае с Китаем есть <...> компоненты для солнечных панелей, электрических батарей, в вопросе которых мы действительно слишком зависим. Я полагаю, что для нас было бы лучше иметь больше производства в США. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Глава Минфина США напомнила журналистам о том, что Тайвань является "единственным источником самых передовых полупроводников". При этом Белому дому следует не только добиваться независимости в вопросе изготовления продукции, но также и задуматься о сохранении преимущества торговли в мировой экономической системе.

Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими.

Фото и видео: YouTube / The Atlantic

