Глава Минфина США оценила прогнозы ФРС по инфляции.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими. Об этом чиновница упомянула в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне, организованного изданием The Atlantic. Эксперт подчеркнула, что согласно оценкам Федеральной резервной системы (ФРС США, выполняет функции государственного регулятора) стране удастся побороть избыточные темпы увеличения потребительских цен на товары, несмотря на продолжающихся украинский кризис.

Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Министр финансов США Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители.

Фото и видео: YouTube / The Atlantic