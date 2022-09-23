Министр финансов США Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители

Джанет Йеллен считает, что США находятся в лучшей ситуации, чем Европа.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Европу ждет трудная ситуация зимой из-за энергетических поставок. Об этом американская чиновница сообщила в ходе выступления на мероприятии, организованного изданием The Atlantic в Вашингтоне. Она пояснила, что воздействие на экономическую систему США будет значительным.

Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжелая зима. Мы даже в близкой степени не подвержены подобному. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Журналисты задали вопрос министру о том, может ли, по ее мнению, Евросоюз отказаться от закупок российского природного газа, не скатившись одновременно с этим в рецессию экономики. Джанет Йеллен объяснила, что американцы тесно работают с европейскими коллегами, чтобы помочь ЕС найти альтернативные источники энергии из-за взрывного роста цен.

США считают, что введение "потолка цен на российскую нефть" снизит инфляцию в стране.

Фото и видео: YouTube / The Atlantic