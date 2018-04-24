Japan Times: дельта-штамм COVID-19 самоликвидировался, и в Японии снизилась заболеваемость

Итуро Иноуэ объяснил причины резкого спада числа новых пациентов с ковидом по стране.

Японское издание Japan Times объяснило читателям, что дельта-штамм COVID-19 самоликвидировался, поэтому на территории страны снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. С такой версией событий перед журналистами выступил профессор, представитель Национального института генетики Итуро Иноуэ. Эксперт полагает, что мутация исчезла из-за регулярных видоизменений, которые "сломали" дельта-штамм.

В правительстве Японии напомнили о том, что заболеваемость ковидом могла снизиться благодаря высоким показателям массовой вакцинации населения и строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер по защите от инфекции. Ранее страна била рекорды по числу суточного прироста новых пациентов. Этот период длился на протяжении трех месяцев. За день количество зараженных увеличивалось на 26 тысяч человек. Сейчас же данный показатель - заболевание 200 человек ежесуточно.

В Москве с ковидом госпитализируют 25-30 детей в день.

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