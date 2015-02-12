Израильский танк загорелся и попал на видео

Ни израильская, ни палестинская стороны пока никак не прокомментировали случившееся. П

Армия обороны Израиля потеряла один из танков Merkava Mark IV, которые ранее задействовала для борьбы с палестинцами. Происшествие с участием боевой машины попало на видео.

По данным "Российской газеты", инцидент произошел в конце прошлой недели. На кадрах видно, танк находится на полуприцепе, который буксирует тягач. В это время над ним поднимается черный дым и слышны звуки взрывов.

Ни израильская, ни палестинская стороны пока никак не прокомментировали случившееся. При этом после появления кадров начали распространяться предположения о том, что, танк загорелся после того, как был подбит противотанковой управляемой ракетой. Однако, никаких официальных подтверждений данной версии нет.

Возможно, причиной возгорания могло стать не поражение боеприпасом, а неисправность топливной системы танка.

Генсек ООН 17 мая призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия.