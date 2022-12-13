Погиб один человек, ранены еще двое.

Израильские силовики застрелили палестинца на Западном берегу реки Иордан. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились в пресс-службе министерства по здравоохранению. Известно, что трагедия зафиксирована в регионе после столкновений с силовиками еврейского государства. Пострадавший мужчина погиб от огнестрельного ранения,находясь уже в больнице. Авторы из информационного агента Wafa со ссылкой на собственные источники рассказали о том, что противники ворвались в город и одноименный лагерь с беженцами. Пострадавшими считаются еще два человека.

Житель Дженина, поступивший в критическом состоянии в специализированную больницу имени Ибн Сины, умер в результате огнестрельного ранения <...>, нанесенного оккупационными силами. пресс-служба Миздрава Палестины

Напомним, что израильские силовики с 10 апреля 2022 года продолжают ежедневные операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу Иордана в ответ на серию терактов, которые произошли в городах еврейского государства.

Белый дом заверил, что не "выкручивает руки" Израилю для начала поставок оружия Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости