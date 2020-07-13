Израиль нанес удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам ХАМАС

В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали о работе авиации.

Израиль нанес удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам исламистского радикального движения ХАМАС, считающегося на территории еврейского государства террористическим. Соответствующей информацией с общественностью поделились представители армейской пресс-службы ЦАХАЛ. Специалисты пояснили, что задачи реализованы истребительной авиацией Воздушно-военных сил страны. Атакованы объекты противника Израиля, расположенного на территории палестинского анклава в секторе Газа.

За последние несколько часов десятки истребителей нанесли удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. пресс-служба ЦАХАЛ

ХАМАС заявил о начале операции против Израиля.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews