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Израиль нанес удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам ХАМАС

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В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали о работе авиации.

Израиль нанес удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам исламистского радикального движения ХАМАС, считающегося на территории еврейского государства террористическим. Соответствующей информацией с общественностью поделились представители армейской пресс-службы ЦАХАЛ. Специалисты пояснили, что задачи реализованы истребительной авиацией Воздушно-военных сил страны. Атакованы объекты противника Израиля, расположенного на территории палестинского анклава в секторе Газа.

За последние несколько часов десятки истребителей нанесли удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

пресс-служба ЦАХАЛ

ХАМАС заявил о начале операции против Израиля.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: ввс израиля, израиль, палестина, сектор газа, хамас, цахал
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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