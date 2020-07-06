Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

Ранее из сектора Газа по Израилю выпустили три боевых снаряда.

Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства страны. Чиновники отметили, что атака совершена после того, как в сторону территории Израиля из сектора Газа были выпущены три боевых снаряда.

В ответ некоторое время назад вертолёты и истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа пресс-служба армии Израиля

СТоит отметить, что целью израильских военных стала подземная инфраструктура ХАМАС. Ранее 5 июля на границе страны и сектора Газа можно было услышать предупреждающие о возможном ракетном обстреле сирены. Сначала противник запустил две ракеты, спустя час - еще одну. Все снаряды удалось перехватить при помощи ПВО.

Боевики ХАМАС поймали израильского дельфина-шпиона с камерой и арбалетом.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель