Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства страны. Чиновники отметили, что атака совершена после того, как в сторону территории Израиля из сектора Газа были выпущены три боевых снаряда.
В ответ некоторое время назад вертолёты и истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа
пресс-служба армии Израиля
СТоит отметить, что целью израильских военных стала подземная инфраструктура ХАМАС. Ранее 5 июля на границе страны и сектора Газа можно было услышать предупреждающие о возможном ракетном обстреле сирены. Сначала противник запустил две ракеты, спустя час - еще одну. Все снаряды удалось перехватить при помощи ПВО.
Боевики ХАМАС поймали израильского дельфина-шпиона с камерой и арбалетом.
Видео: Telegram / Военный Осведомитель
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