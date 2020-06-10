Изометрический ролевой экшен Achilles Legends Untold получил дату выхода

Игра выйдет в свет со 2 ноября.

Авторы изометрической компьютерной игры Achilles: Legends Untold опубликовали в социальных сетях свежий трейлер проекта. В нём разработчики сообщили, что ролевой экшен выйдет на платформе персонального компьютера, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Официальный релиз проекта запланирован на 2 ноября. Однако версию для PlayStation 4 и Xbox One пользователям придётся подождать дольше. Над проектом работает студия Dark Point Games. Она выпустила игру в раннем доступе на ПК ещё весной 2022 года. Создатели заметили, что они получили очень ценный опыт, который поможет им показать собственное видение истории Ахиллеса.

Среди достоинств Achilles: Legends Untold критики и игроки отмечают возможность кооперативного прохождения, "слияние" жанров "соулслайк" и hack& slash друг с другом, интересный дизайн и развитый искусственный интеллект противников. В стриминговом сервисе Steam в настоящее время у игры заявлено 74% положительных отзывов. Однако, на текущий момент игра недоступна для российских игроков.

Вышел дебютный тизер "Токсичного мстителя".

Фото и видео: YouTube / Dark Point Games