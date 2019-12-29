Обвинение просит ему 2 года в колонии-поселении и штраф.

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении. В Читинском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о дедовщине в забайкальской части. Полковник Сергей Коков счел обвинение полностью доказанным. Об этом сообщили в "Ленте.ру".

Солдата Мухатова просят приговорить к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также рядовому придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами считается добровольное возмещение морального вреда пострадавшему. Мухатов признал вину и привлекается к уголовной ответственности впервые. Адвокат Шамсудинова напомнил, что Мухатов частично отказался от показаний и пытался ввести следствие в заблуждение.

Вынесение приговора назначено на 3 марта на 16:00 по местному времени (10:00 по Москве).

Ранее отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о состоянии сына.

