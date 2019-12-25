Петербуржец очнулся избитым в парадной после ночи с тремя девушками в баре

Молодого человека госпитализировали с травмами головы, переломом грудины и ушибом сердца.

Полиция Петербурга проводит проверку после информации об избиении молодого человека 1994 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Как рассказал сам потерпевший, ночь на 14 ноября он проводил в компании трех неизвестных девушек в баре на улице Некрасова. Молодой человек выпивал с незнакомками, а после очнулся избитым в парадной дома на улице Фонтанная.

Петербуржца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными переломами лицевого скелета, закрытым переломом тела грудины, ушибом сердца в тяжелом состоянии. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец в ходе ссоры убил сожителя матери солевой лампой.

Фото: Piter.TV