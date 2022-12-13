Петербуржец получил разрыв почки после избиения в ресторане быстрого питания

20-летний пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

В ночь на пятницу, 7 апреля, в полицию поступило сообщение о госпитализации 20-летнего молодого человека из ресторана быстрого питания на площади Александра Невского. Как стало известно Piter.TV, пострадавшего избили в заведении "Вкусно — и точка".

Пострадавший был госпитализирован ещё 6 апреля с тупой травмой живота, разрывом почки и забрюшной гематомой в тяжёлом состоянии.

По подозрению в совершении преступления полицейские разыскивают 43-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что 15-летний подросток избил мужчину молотком для разбития стекла в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV